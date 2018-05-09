Dünür, oğul, enişte; AKP'nin delege listesinde Erdoğan'ın kaç akrabası var?

Eski Bakan Egemen Bağış, sosyla medya hesabı Twitter'dan pazar günü yapılan AKP İstanbul İl Kongresi’nin delege listesini yayımladı. Listede Erdoğan’ın akrabalarının çokluğu dikkat çekti. Erdoğan’ın iki dünürü, kardeşi, eniştesi, oğlu, damatlarının kardeş ve amcaları büyük kongre için delege oldu. Kızları ve gelinleri ise liste dışı bırakıldı.

AKP, 6 Mayıs’ta gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’yle ilçe ve il kongrelerini tamamladı. Erken seçim nedeniyle daha önce Haziran ayı sonunda yapabileceği açıklanan büyük kongrenin Ağustos sonu Eylül başı gibi yapılması bekleniyor. Siyasi Partiler Yasası’ndaki 3 yıllık sınır nedeniyle büyük kongrenin 12 Eylül’den önce yapılması gerekiyor.

Son olağan kongre Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı ve genel başkanlığı döneminde 12 Eylül 2015 tarihinde yapılmıştı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre İstanbul İl Kongresi’nde büyük kongre için de 193 kişilik İstanbul delegasyonu da belirlendi. Delege listesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birinci derece ve kayın hısımlarının yer alması dikkat çekti.

Listede, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la birlikte eniştesi, dünürleri ve dünürlerin yakınları da yer aldı. Enişte Ziya İlgen, kızı Sümeyye Bayraktar’ın kayınpederi Özdemir Bayraktar, kayınpeder Bayraktar’ın kardeşi AKP Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar, damat Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak da delege oldu.

Listede ayrıca Erdoğan’ın isteği üzerine istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 17-25 Aralık sürecinin ardından hakkında Meclis’te soruşturma komisyonu kurulan ve AKP’lilerin oylarıyla aklanan eski AB Bakanı Egemen Bağış da yer aldı.