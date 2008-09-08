Dunga: “Hep kazanmak zorundayız.”



Brezilya’nın Şili’yi iyi bir oyunla 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan teknik direktör Dunga, takımın performansını çok beğendiğini ve bunda hazırlık döneminin katkısının büyük olduğunu söyledi.



Pekin Olimpiyatları yarı finalinde Arjantin’e farklı mağlup olduktan sonra ağır şekilde eliştiren Carlos Dunga’nın kariyeri Şili maçına bağlı hale gelmişti. Ancak Şili karşısında maçın başından sonuna kadar baskılı bir oyun ortaya koyan Brezilya maçı rahat kazanarak Dunga’ya da rahat bir nefes aldırmış oldu.



Zor bir rakibe karşı oynadıklarını savunan Dunga, oyuncularının daha iyi hazırlanmış olduklarını ispatladığını dile getirdi. Maçlar ne kadar zor olursa olsun Brezilya’dan her zaman üç ana beklenti olduğunu söyleyen Dunga, bunları ‘kazanmak, çok gol atmak ve iyi futbol oynamak’ olarak sıraladı.



Her zaman iyi performans göstermelerinin imkansız olduğunu söyleyen Dunga, Şili’ye karşı da en iyi oyunlarını oynamadıklarını ancak farklı kazandıkları için göze hoş geldiğini ifade etti.

