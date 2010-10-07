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Spor

DUNGA:  BEN DE HATALI DEĞİLİM, OYUNCULARIM DA SAO PAULO (A.A)

07 Ekim 2010 22:29

-DUNGA:  BEN DE HATALI DEĞİLİM, OYUNCULARIM DA SAO PAULO (A.A) - 10.07.2010 - Brezilya'nın Dünya Kupası çeyrek finalinde elenmesinden sonra görevine son verilen Teknik Direktör Carlos Dunga, takımını kupaya iyi hazırladığını ve kendisiyle oyuncularında hata bulunmadığını söyledi. Brezilya'nın O Estado gazetesine açıklama yapan Dunga, çeyrek finalde 2-1 kaybettikleri Hollanda maçını kazanmayı çok istediklerini belirterek, ''Ancak olmadı. Kimse kaybetmek istemez. Ne denilebilir ki'' dedi. Brezilyalı oyuncuların elinden geleni yaptığını ve hiç kimseyi suçlamadığını kaydeden Dunga, Hollanda maçında kendi kalesine gol atan ve daha sonra da kırmızı kart gören Felipe Melo'yu da savundu ve maçta hata yapan oyuncunun ''yerden yere vurulmasının'' hiçbir şeyi değiştirmediğini ifade etti. Brezilya'nın elenmesinin ardından takımdaki görevine son verilen Dunga, kupadan önce birçok takımdan teklifi aldığını ancak şu an ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçireceğini, Dünya Kupası'nın kalan maçlarını bile izlemeyeceğini söyledi.

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