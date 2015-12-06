"Dündar’ın ve Gül’ün başına gelenler beni fevkalade üzmüştür"

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan İnan Kıraç, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutukluğunun kendisini üzdüğünü, adeletin tecelli edeceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’a konuşan Kıraç’ın söyleşisinin ilgili kısmı şöyle:

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül gazetecilik yaptıkları için tutuklandılar. Bir dayanışma mesajınız var mı?

Tevfik Fikret’in mezun olduğu bir okulda, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister” sözüne uygun eğitim alarak yetişmiş bir insanım.

Şimdi, benden bu konuyla ilgili bir mesaj istiyorsunuz. Ne diyebilirim, elbette görüşlerin, düşüncelerin özgürce ifade edilmesinden yanayım.

Bu bağlamda Sayın Dündar’ın ve Sayın Gül’ün başına gelenler beni fevkalade üzmüştür. Adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum ve her iki gazetecinin de kısa bir süre içinde ailelerine ve Cumhuriyet’e kavuşmalarını diliyorum.