T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Dündar’ın ve Gül’ün başına gelenler beni fevkalade üzmüştür"

İnan Kıraç: En kısa sürede Cumhuriyet'e kavuşmalarını diliyorum

06 Aralık 2015 14:12

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan İnan Kıraç, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutukluğunun kendisini üzdüğünü, adeletin tecelli edeceğini söyledi. 

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’a konuşan Kıraç’ın söyleşisinin ilgili kısmı şöyle:

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül gazetecilik yaptıkları için tutuklandılar. Bir dayanışma mesajınız var mı?

Tevfik Fikret’in mezun olduğu bir okulda, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister” sözüne uygun eğitim alarak yetişmiş bir insanım.

Şimdi, benden bu konuyla ilgili bir mesaj istiyorsunuz. Ne diyebilirim, elbette görüşlerin, düşüncelerin özgürce ifade edilmesinden yanayım.

Bu bağlamda Sayın Dündar’ın ve Sayın Gül’ün başına gelenler beni fevkalade üzmüştür. Adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum ve her iki gazetecinin de kısa bir süre içinde ailelerine ve Cumhuriyet’e kavuşmalarını diliyorum.

ETİKETLER

inan kıraçcan dündarerdem gülcumhuriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24