Dündar'ın 'Mustafa'sı Harbiye'ye giremedi

Vizyona giren filmlerin öğrencilere ücretsiz izlettirildiği Kara Harp Okulu, Can Dündar’dan ‘Mustafa’sını istedi. Ancak filmdeki Atatürk imajı hakkında çıkan tartışmalar askere kararını değiştirtti. Film, ‘kültürel faaliyet’ kapsamına bile alınmadı



Can Dündar’ın 29 Ekim’de vizyona giren çok tartışmalı filmi “Mustafa”, aradan geçen yaklaşık 1.5 aylık süreye karşın, “En büyük Harbiyeli Atatürk’ün” yetiştiği Kara Harp Okulu’nda gösterime giremedi. Film kara, deniz ve hava liselerinde “kültürel faaliyet” kapsamında öğrencilerin topluca sinemaya götürüldükleri filmler arasında da yer almadı.



'Sarı Zeybek' arşivde



Vizyona giren sinema filmlerinin önemli bir bölümü yıllardır Kara Harp Okulu yönetimi tarafından okula getirtilerek öğrencilere ücretsiz olarak izlettiriliyor. Kara Harp Okulu’nda, sinema filmlerinin yanı sıra, Atatürk’ün hayatı, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi gibi tarihi olayları anlatan belgeseller de öğrencilere gösteriliyor. Can Dündar’ın, Atatürk’ün ölümünden önceki 300 gününü anlatan “Sarı Zeybek” adlı belgesel de Harp Okulu öğrencilerine izlettirilmiş ve okulun film arşivine alınmıştı.



Belgeselle eğitim



Kara Harp Okulu kampusunun 13 Mart Sitesi’nde bulunan sinema salonunun yanı sıra, okulda kapalı devre TV sistemi de bulunuyor. Okul yönetimi, bu sistemden yararlanarak ek görsel materyallerle eğitim-öğretimi destekliyor. Kapalı devre TV sistemi, kültürel faaliyetler için de kullanılıyor. “Liderlik” derslerinde Atatürk ile ilgili ses ve görüntü kayıtları, Cumhuriyet tarihine ilişkin belgeseller Kara Harp Okulu’nda gösteriliyor. Ancak “Mustafa” filmi, Kara Harp Okulu’ndaki bu iletişim araçlarının hiçbiri ile öğrencilerle buluşmadı.



Önce istediler ama...



“Mustafa” filminin gösteriminden önce Kara Harp Okulu yetkililerinin, Can Dündar’ın bürosu ile temasa geçerek, filmi nasıl temin edebilecekleri yönünde girişimde bulundukları öğrenildi. Ancak, “Mustafa”nın vizyona girmesinden sonra ortaya çıkan tartışmalar ve filme yönelik eleştiriler, filmin temini konusundaki girişimlerin devamını getirmedi.