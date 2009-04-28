Dündar'dan vergi kaçakçılığı suçlamasına yanıt

Uğur Dündar, hakkında çıkarılan vergi kaçakçılığı iddialarına yanıt verdi. İşte Dündar'ın açıklamasının tam metni...



Yılın komedisi!



Meğer ben müthiş bir vergi kaçakçısıymışım!



Vay!.. vay!.. vay!...Meğer ben azılı bir vergi kaçakçısıymışım, ama maliye yakama yapışmış ve vergi kaçakçılığı yaparken yakalanmışım! evet, dürüst gazeteci suçüstü yakalanmış!…

Yalan, külliyen yalan! kuyruklu yalan!..Hatta ağır tazminat davası açmamı gerektirecek –ama bir yandan da beni güldüren komik- bir iftira bu…



Efendim ben ne yapmışım da kaçakçı (!) olmuşum? Hazine bonosu almışım ve adıma tahakkuk eden vergiyi kaçırmışım!



Onlar yazacak, iftirayı atacak, millet de bunu yiyecek! yağma yok!…Bir defa hazine bonusunun vergisini Sülün Osman bile kaçıramaz. Çünkü hazine bonosu banka tarafından alındığında, ne kadar vergi tahakkuk edeceği, devletin maliyesi ve hazinesi tarafından anında kayıt altına alınır. Kayıt altına girmiş, kuruşu kuruşuna belirlenmiş bir vergiyi de kimse kaçıramaz!



Bizimki de öyle olmuş!…2005 yılında aldığımız hazine bonosu için yaklaşık 40 bin lira vergi ödememiz gerekmiş ama banka şubesi, zamanında bunu bildirmeyi unutmuş… Biz de gidip bağlı olduğumuz vergi dairesine bu gerçeği anlatmış ve vergimizi son kuruşuna kadar ödemeyi istediğimizi bir dilekçeyle belirtmişiz. usulen rapor tutulmuş, uzlaşmaya gidilmiş ve gecikme faiziyle birlikte tahakkuk eden vergimizi ödemişiz…



Şimdi size soruyorum; vergi kaçakçılığı bunun neresinde?



Tetikçiler sınırsız saldırırken,“vergi kaçakçılığının suç olduğunu, böyle bir durumda asla uzlaşmaya gidilemeyeceğini” göremeyecek kadar gözleri kararıyor…



Tetikçiliğin, sahibinin sesi olma esaretinin, insanları iftirada sınır tanımaz ve komik durumlara düşürmesine kızamıyorum, sadece gülüyorum. eğer ben hazine bonosuna hiç vergi ödememek istesem, birilerinin yaptığı gibi yapar ve bonoları birkaç eş dost üzerine alarak, sıfır vergi verir, tüm faizi de bir güzel cebe indirirdim!...



Şimdi yılın komedisini yazan tetikçilere önerim şu:doğruca gidip aynaya bakın ve orada gördüğünüz hayale bol bol tükürün…



Not: açacağım dava sonucunda kazanacağım tazminatı Mehmetçik Vakfı’na ödeyeceğinizi de bilin!..

