Dündar'dan Almanya'ya "kirli anlaşma" uyarısı

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Nordwest Zeitung'a verdiği röportajda Alman hükümetini Türk hükümetiyle "kirli bir anlaşma" yapmaması konusunda uyardı.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının birer "rehine" olduğunu ifade eden Dündar, Alman hükümetinin Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması için "yine Alman silahları isteyen" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taviz vermemesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da yaşamını sürdüren Can Dündar, Erdoğan'ın görev süresi içinde Deniz Yücel'in serbest bırakılmayacağını söylediğini hatırlatarak, Erdoğan’ın bu sözünden dönmesi için "Almanya'dan durumu kurtaran bir karşılık almaya ihtiyacı olduğunu” dile getirdi. Dündar, Berlin'de bu tür bir anlaşma üzerinde düşünüldüğünü ifade etti.

"Kirli anlaşma yapmayın"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in geçen cumartesi günkü görüşmesinde Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Türkiye'ye silah satışlarının yeniden onaylanmasının gündeme geldiğine işaret eden Dündar, böyle bir anlaşma yapılması durumunda "insan haklarının kurban edilmiş" olacağını vurguladı.

Alman hükümetinin böyle "kirli bir anlaşma" yapmamasını isteyen Dündar, "Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye'nin bir diktatörlüğe" dönüştüğünü belirterek "bizler ülkenin yeniden bir hukuk devleti olması için mücadele veriyoruz" dedi.

DW/dpa/GA/HS

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