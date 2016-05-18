Dündar'a saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Celep'in Haluk Kırcı ile fotoğrafları ortaya çıktı

Cuhmruiyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelik silahlı saldırıyı azmettirmek suçundan gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakılan Ergün Celep’in Bahçelievler'de 7 TİP’li öğrencinin katili ülkücü Haluk Kırcı ile birlikte bir düğünde birlikte fotoğrafının bulunması dikkat çekti. Çağlayan Adliyesi’nin önünde 6 Mayıs günü Can Dündar’a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren Murat Şahin ile ilişkili olarak gözaltına alınan ve yeraltı dünyasında belli grupları organize ettiği iddia edilen Ergün Celep’in 29 Nisan tarihinde Kırcı ile bir düğünde çektirdiği fotoğraf dikkat çekti.

'‘Emektar reisimiz’'

Celep sosyal paylaşım hesabından yayımladığı fotoğrafın altına “Emektar reisimiz Haluk Kırcı ile vekilimiz İhsan Barutçu’nun düğününden güzel bir kare” diye yazıyor. Yine Celep’in aynı düğünde kaset skandalı nedeniyle MHP’den uzaklaştırılan eski milletvekili İhsan Barutçu, işadamı İsmail Cevahir ve polis müdürü olduğu belirtilen Fatih isimli bir kişiyle çektirdiği fotoğrafta “Çok değerli büyüğümüz İsmail Cevahir ve polis müdürümüz Fatih bey düğünümüz şeref vermişlerdir” diye not düştüğü görülüyor.