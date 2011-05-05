-DÜNDAR VE ÖZDİL'DEN NEDİM ŞENER'E ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener'i ziyaret etti. Şener'in tutuklu olduğu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gelen Dündar ve Özdil, araçla cezaevine girdi. Dündar ve Özdil, içeride yaklaşık bir saat kaldıktan sonra cezaevinin yan tarafında bulunan, Balyoz Planı davasının görüldüğü duruşma salonuna geldi. Bir süre duruşmayı izleyen Özdil ve Dündar, öğle arasında sanıklar ve izleyiciler tarafından alkışlandı. Bazı sanıklar ve yakınlarıyla sohbet eden Dündar ve Özdil, yine alkışlarla salondan ayrıldı. Özdil, duruşmaların canlı olarak televizyon kanallarından yayınlanmasını istedi.