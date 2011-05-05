T24 LogoT24 Logo
Gündem

DÜNDAR VE ÖZDİL'DEN NEDİM ŞENER'E ZİYARET İSTANBUL (A.A)

05 Mayıs 2011 16:09

-DÜNDAR VE ÖZDİL'DEN NEDİM ŞENER'E ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener'i ziyaret etti. Şener'in tutuklu olduğu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gelen Dündar ve Özdil, araçla cezaevine girdi.  Dündar ve Özdil, içeride yaklaşık bir saat kaldıktan sonra cezaevinin yan tarafında bulunan, Balyoz Planı davasının görüldüğü duruşma salonuna geldi. Bir süre duruşmayı izleyen Özdil ve Dündar, öğle arasında sanıklar ve izleyiciler tarafından alkışlandı. Bazı sanıklar ve yakınlarıyla sohbet eden Dündar ve Özdil, yine alkışlarla salondan ayrıldı. Özdil, duruşmaların canlı olarak televizyon kanallarından yayınlanmasını istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24