Dündar ve Gül'ün tutuklanmasına milletvekilleri ve gazetecilerden ortak tepki: Gazetecilik tutuklanmıştır!

Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verilen tutuklama kararının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve avukatlar ile Cumhuriyet gazetesi çalışanları basın açıklaması yaptı. Tanrıkulu, “Gazetecilik, ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı, yargıya infaz ettirilmiştir. Tutuklanan sadece Can Dündar ve Erdem Gül değildir. Burada bütün gazeteciler tutuklanmıştır” ifadesini kullandı. Can Dündar ve Erdem Gül’ün gazetecilikten başka bir suçları olmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ise “Burada yargılanan haber alma özgürlüğüdür. Bu arkadaşlarımızın gazetecilikten başka bir suçu yoktur. Bu iddianamede gazetecilikten eser yoktur”diye konuştu.

Yarkadaş, “Saat 10.30’dan beri süren tiyatro saat 21.30’da sonuçlandı. Can Dündar ve Erdem Gül ne yazık ki tutuklandılar. Can Dündar, salonun dışındaki arkadaşlarımızda duyabilsin diye kararı kendi sesiyle duyurdu. ‘Arkadaşlar tutuklandık’ dedi. Can Dündar’a ne hissediyorsun diye sorduğumda, Can Dündar şunu söyledi; ‘Bugün benim ve Erdem’in tutuklanması bizim için bir şeref madalyasıdır, gazeteciliğe devam edeceğiz’ dedi. Erdem Gül’e de duygularını sordum. Erdem ise, ‘tutuklandım ama gazeteciliğe devam edeceğim, dört duvar arasında olsam da gerçekleri yazacağım’ dedi. Her iki arkadaşımız da alkışlarla uğurlandı’’ ifadelerini kullandı.

'Burada bütün gazeteciler tutuklanmıştır'



Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının öldürüldüğünü belirten Tanrıkulu ise, “Gazetecilik, ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı, yargıya infaz ettirilmiştir. Tutuklanan sadece Can Dündar ve Erdem Gül değildir. Burada bütün gazeteciler tutuklanmıştır. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı öldürülmüştür, idam edilmiştir. Can Dündar ve Erdem Gül, gazeteciliğin onurudurlar. Onlar bu davadan beraat edeceklerdir. Ama bu dava dosyası da mutlaka ve mutlaka uluslararası ceza mahkemesinin konusu olacaktır. Bu bir yargı kararı değildir, tamamen özensiz bir şekilde yazılmış bir karardır. Katalog suçlarda olmamasına rağmen, katalog suçlar gerekçe gösterilerek tutuklama nedeni yapılmış. Hiçbir gerekçesi yok’’ şeklinde konuştu.

'Bu iddianamede gazetecilikten eser yoktur'



Can Dündar ve Erdem Gül’ün gazetecilikten başka bir suçları olmadığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ise “Burada yargılanan haber alma özgürlüğüdür. Bu arkadaşlarımızın gazetecilikten başka bir suçu yoktur. Bu iddianamede gazetecilikten eser yoktur. Uydurma bir örgüte yamanmak istenen iki tane meslektaşınız var. Bunlar sizin gözünüzü korkutmak için. Sizin haberlerinizi okuyanları korkutmak için uydurulmuş yalanlardır. Eğer siz bu iftiralardan yılarsanız, bu toplum gerçekleri duymazsa böyle tutuklamalar daha çok işlenir’’ diye konuştu.

'Basına darbe yapılmıştır'



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, “Türkiye’ye basınına geçmiş olsun. Burada basına bir darbe yapılmıştır. Buradaki yargılama hukukun yargılanmasıdır. Adaletin yargılanmasıdır. Tüm insanların, adalet arayanların, özgürlük arayanların, demokrasi arayanların herhangi bir fikir ayrımı yapmadan birleşmeleri lazım. Türkiye’deki basına, demokrasiye geçmiş olsun diyorum. Bugün bu emri verenler, bu talimatları verenler mutlak suretle yargılanacaklar’’ dedi.