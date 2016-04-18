Dündar ve Gül’e Basın Özgürlüğü Onur Ödülü

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 76. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’yle (YKKED) Balçova Belediyesi’nin 2016 Aydınlanma Onur Ödülü Şef Gürel Aykal’a, Basın Özgürlüğü Onur Ödülü de Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e törenle verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Can Dündar, Mehmet Başaran’dan dinlediği bir öyküyü katılımcılarla paylaşarak, şöyle konuştu:

“İsmet Paşa yanılmıyorsam Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü ziyaretinde öğrencilerle birlikte yemek yerken, paşaya ayrı bir yemek geliyor. Öğrenciler bunun üzerine ayağa kalkıyor. Daha sonra okul yöneticilerine, ‘Onun bizden ne farkı var?’ diye hesap soruyorlar. Yönetim ise, ‘Paşa şeker hastası, o nedenle özel yemek çıkıyor’ diyor. Zannediyorum Köy Enstitüleri’nin bu ülkenin harcına bu kadar katkı yapmasında, adalet duygusunun çok önemi var. Bir köylü öğrencinin kendini Cumhurbaşkanıyla eşit görmesi, bu ülkede nasıl bireyler yetiştirildiğinin belki de en somut kanıtı.” Ankara temsilcimiz Erdem Gül de, teşekkür konuşmasında Gürel Aykal’la ödül almanın onurunu yaşadığını söyledi.

23 Nisan’a destek

İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel, Cumhuriyet’in 23 Nisan’ı meydanlarda kutlama çağrısına katıldıklarını ve Gündoğdu Alanı’nda 1 milyon kişiyle kutlama yapacaklarını söyledi.

"Gözaltı, tutuklama, hapis yayın yasağı, kovulma"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2016 yılının ilk ‘basın ve ifade özgürlüğü ihlalleri’ raporunu açıkladı. Rapora göre 3’ü yabancı 20 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteciye terör ve hakaret suçlarından toplamda 54 yıl 11 ay hapis cezası verildi, 4 gazeteci tutuklandı, 1 yabancı gazeteci sınır dışı edildi, 6 toplumsal olay sonrası yayın yasağı kararı verildi, 1 gazete, 1 dergi, 3 kitaba toplatma ya da dağıtım yasağı konuldu, 723 basın emekçisi kovuldu. Raporda başta Can Dündar ve Erdem Gül davasına ilişkin gelişmeler olmak üzere Cumhuriyet geniş yer tuttu.