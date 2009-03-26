Dündar, savcıları şikayet etti

Gazeteci Uğur Dündar, "Ergenekon" soruşturmasında ikinci iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet başvurusunda bulundu.



Dündar'ın avukatı Vural Ergül tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na gönderilen dilekçede, müvekkilinin, İstanbul Savcıları Ercan Şafak, M. Ali Pekgüzel, Fikret Seçen, Mehmet Murat Yönder, Zekeriya Öz ve Nihat Taşkın hakkında şikayette bulunduğu bildirildi. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:



"Savcısı bulundukları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2009/188 No'lu iddianamesinde; meslek ve ahlak kurallarına aykırı olarak, soruşturma konusu ile hiçbir ilişiği bulunmayan, gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve ahlaksız iftira ve hakaretlere yer vermek suretiyle, müvekkilimin kişisel haklarına, onur, şeref ve saygınlığına saldıran, müvekkilimin eş ve çocukları ile aile yaşamına zarar vererek, müvekkilimin namusuna dil uzatan, bağımsız, tarafsız, doğru ve tutarlı,

dürüst, eşitlikçi, ehliyet ve liyakat sahibi olmaktan uzak şikayetli savcıların haklarında gerçekleştirecek soruşturma sonucunda, kamu davası açılarak cezalandırılmaları talebimizin takdiminden ibarettir."



Dilekçede, Uğur Dündar'ın kamuoyuna yansıyan ifadelerine yer verilerek, "Müvekkilim Uğur Dündar, kişisel haklarına, namusuna, ahlakına yönelik saldırıya karşılık hukuka sığınmakta ve iş bu haklı şikayette bulunmaktadır" denildi.

