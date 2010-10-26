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Dündar: Medya abluka altında

Uğur Dündar, konuşmacı olarak katıldığı Medya Mahallesi programında Türkiye'de basın özgürlüğü hakkında konuştu.

26 Ekim 2010 03:00

T24 -  Uğur Dündar, konuşmacı olarak katıldığı CNNTurk'te yayımlanan Medya Mahallesi programında Türkiye'de basın özgürlüğü ve medyanın bugünkü durumu üzerine sert konuştu.


Vidyo için tıklayınız:
http://www.t24.com.tr/content/videodetay.aspx?vid=2872&cid=9


Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar, CNNTurk'te yayımlanan Medya Mahallesi programında Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bugünkü (25.10.2010) yazısına referansla "sürekli başımızı sallamamızı istiyorlar" dedi.


Programın sunucusu Ayşenur Arslan, Ahmet Türk'ün Samsun'da yumruklanışını 3 gün içerisinde 65 kez gösterdiği için Star TV'ye kesilen 250 bin lira para cezası  hakkında ne düşündüğü sorusuna Dündar "haber yapamayacak haldeyiz" diyerek cevap verdi. Uğur Dündar, askeri yönetimlerde bile basın özgürlüğünün bu kadar abluka altına alınmadığını, Sınır Tanımayan Gazeticiler'in yayımladığı raporlarında Türkiye'nin Afrika ülkelerinden sonra gelmesini "basın özgürlüğünün en dibe vurduğu dönem" olmasına bağladı.

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