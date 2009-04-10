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Dündar hakkında suç duyurusu

"Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcıları gazeteci Uğur Dündar hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 Nisan 2009 03:00

"Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcıları gazeteci Uğur Dündar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında bir süre önce gözaltına alınarak serbest bırakılan emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in ek ifadesi alındı.

Erdal Şenel'in, avukatıyla birlikte Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, soruşturmayı yürüten yetkili Cumhuriyet savcılarına kendi isteğiyle ek ifade verdiği öğrenildi.

Bu arada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının üçüncü iddianameyi yazmaya başladıkları ve bu iddianamenin de "Ergenekon" olarak bilinen örgütün hücre yapılanmalarını kapsadığı belirtildi.

Gerekçe, 'vasıfsız' kelimesi

Yine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları tarafından da gazeteci Uğur Dündar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Suç duyurusunun, Dündar'ın canlı yayında savcılar hakkında "vasıfsız" nitelemesini kullanması gerekçesiyle yapıldığı kaydedildi.

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