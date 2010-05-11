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Dündar: Bana da kaset geldi!

Uğur Dündar, Arena'da programında konuk ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından kesitler yayınladı.

11 Mayıs 2010 03:00

T24 - Uğur Dündar, Star Haber'de bu gece yayınlanacak Arena'da programında konuk ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından kesitler yayınladı. Dündar, Baykal'ın iddiasına karşılık bir AK Partili milletvekilinin de kendilerine ulaşan bir kaset bulunduğunu ve izlemeye dahi gerek görmediklerini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Arena'da Uğur Dündar'a konuştu. Önümüzdeki hafta yapılacak kurultay öncesi CHP'nin kendi içerisinde değerlendirme yapacağını, köklü bir parti  olarak  yine kendi kararını vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, adaylığı konusunda böyle bir talebinin bulunmadığını böyle bir teklifinde kendisine yapılmadığını ifade etti.


Hükümet bu kasetin peşine düşmeli

Kılıçdaroğlu, Baykal'a ait olduğu iddia edilen kasetle ilgili de komplo iddialarını tekrarladı ve hükümetin iddiaları aydınlatmasını istedi. Kılıçdaroğlu, ellerine özel hayatla ilgili onlarca bilgi ve belge geldiğini bunların hiçbirine bakmadıklarını söyledi.


AKP'li vekilin Rus kadınlarıyla alemi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine konuşan Dündar, AK Parti'yi kızdıracak bir iddiayı da gündeme getirdi. Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından, "Madem siz söylediniz biz de açıklayalım. Bize de böyle bir konu intikal etti. AKP'li bir milletvekilinin Rus hayat kadınları ile alemlerinin görüntü. Bu bir komplo da değil ayrıca. O kişinin iş ilişkisinde olduğu ve daha sonra vaatlerini yerine getirmediği kişi tarafından çekilmiş görüntüleri biz izlemeye dahi gerek görmedik" dedi.


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