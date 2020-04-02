Dün zam gelen benzine, bugün 14 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 14 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."