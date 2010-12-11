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Dünya

DÜN YAĞMUR DUASI BUGÜN AŞIRI YAĞIŞLAR ŞAM (A.A)

11 Aralık 2010 17:53

-DÜN YAĞMUR DUASI BUGÜN AŞIRI YAĞIŞLAR ŞAM (A.A) - 11.12.2010 - Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın çağrısı ile dün Cuma namazının ardından ülkedeki bütün camilerde yağmur duasının okunduğu Suriye'de, aşığı yağışlar etkili oluyor. Gece başlayan yağmur nedeniyle Tartus Limanı deniz trafiğine geçici bir süre kapatıldı. Başkent Şam, Lazkiye, İdlib ve Halep gibi kentlerde günlük hayatı olumsuz etkileyecek kadar yağış görülürken, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği duyuruldu. Kuraklığın etkisini şiddetli biçimde gösterdiği Suriye'de, Aralık ayı olmasına rağmen yağışların başlamaması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Beşşar Esad halkı yağmur duasına çağırmıştı.

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