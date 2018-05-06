Dün tepki çekmişti, sargı bezli protesto Kadıköy'e taşındı

Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlar, Şenol Güneş'e sargı bezli gönderme yapmaya devam etti.

Bazı taraftarlar kafalarına üzerinde '5 dikiş' yazılı bir sargı bezi sararak tribünlerde yerini aldı.

Daha önce ne olmuştu?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk ettiği maçta kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göndermede bulunmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Siyah beyazlıların teknik direktör Şenol Güneş kafasına aldığı yabancı madde sonrasında yerde kalmış ve kafasına 5 dikiş atılmıştı. Fenerbahçe camiası ise Şenol Güneş’in kafasının yarılmadığını ve dikişlerin göstermelik olarak atıldığını iddia etmişti.

Sosyal medyada boykot kampanyası

Fenerbahçe taraftarının bu davranışı başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere sporseverlerin tepkisini çekti. Kafasında sargı ile görüntülenen kişiler arasında Finansbank Müdür Yardımcısı Hasan Murat Şakar ve eski CarrefourSA yöneticisi Onur Ehliz’in de bulunduğunun belirlenmesi üzerinde siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyadan Finansbank ve CarrefourSA’ya yönelik boykot kampanyası başlatmıştı.