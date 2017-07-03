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Spor

Dün takım arkadaşına küfür etti; bugün yolcu: Emenike gidiyor

Emenike, Türkiye kariyerinde sık sık disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmasıyla gündeme geldi

03 Temmuz 2017 12:38

Fenerbahçe'nin 2011-12 sezonunda Karabükspor'dan 9 milyon Euro'ya transfer ettiği, sezon sonu 10 milyon Euro'ya Spartak Moskova'ya satıp 2 sene sonra 13 milyon Euro'ya geri aldığı Emmanuel Emenike'nin Yunan ekip Olympiakos ile anlaştığı iddia edildi.

BeINSports'un haberine göre, dün takım arkadaşı Martin Skrtel'in Periscope yayınında "F.ck you" yazarak Slovak oyuncuya küfür eden Emenike'nin, Yunanistan ligi temsilcisi Olympiakos ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde taraflardan resmi açıklamanın geleceği öne sürüldü.

30 yaşındaki Nijeryalı, gelgitli Fenerbahçe kariyerinde 93 maça çıkarak 25 gol ve 22 asiste imza attı. Sarı-lacivertlilerde istenilen performansı gösteremeyen Emenike, Türkiye kariyerinde sık sık disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmasıyla gündeme geldi.

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