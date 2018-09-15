Dün tahliye edilen ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakkında yeniden gözaltı kararı!

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyelerinin yargılandığı davada haklarında dün tahliye kararı verilen 17 avukattan 11'i hakkında hakkında bugün yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Barkın Timtık, Özgür Yılmaz, Aytaç Ünsal, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Naciye Demir, Selçuk Kozağaçlı, Süleyman Gökten, Şükriye Erden, Behiç Ak, Ahmet Devrim.

Avukat Aytaç Ünsal , Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 17’si tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü üyeliği” ve “Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandığı davada dün ara karar açıklanmıştı.

Ara kararda mahkeme heyeti Tutuklu avukatlar, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Ayşegül Çağatay, Aytaç Ünsal, Barkın Timtik, Behiç Aşçı, Didem Baydar Ünsal, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Naciye Demir, Özgür Yılmaz, Selçuk Kozağaçlı, Süleyman Gökten, Şükriye Erden, Yağmur Ererken, Yaprak Türkmen, Zehra Özdemir'in tahliyesine hükmetmişti.

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