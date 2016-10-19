Dün rekor kıran dolardan, sert düşüş

Musul operasyonu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine desteği ve Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin etkisiyle, 3.1140 lira ile yeni zirveye çıkan dolar, Erdoğan'ın iki başdanışmanından ardarda gelen Merkez Bankası'ndan yarın faiz indirimi gelmeyebileceğine dair açıklamalara bağlı beklentilerle düşüşe geçti.

Lira, son dönemde diğer gelişen para birimlerinden negatif ayrışırken jeopolitik gelişmeler ve Başkanlık sistemine dair açıklamaların kur üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.



Bugün açıklanan veriye göre Çin ekonomisi 3. çeyrekte %6.7 ile beklentilere paralel büyüdü. Ekonominin iyi durumda olduğuna işaret eden veri, çoğu gelişen ülke para birimini de destekledi.

Dolar/TL dün Başbakan Binali Yıldırım'ın Başkanlık sistemini de içeren yeni anayasayı en kısa sürede Meclis'e getireceklerini açıklaması, ve yine Başbakan'ın 'Musul operasyonu'nda Türk hava kuvvetlerinin yer aldığını söylemesiyle dolar/TL 3.1140 ile yeni rekoru test etmişti. Kur, yeni güne 3,0920'den başlarken saat 11:31 itibariyle 3.0811'e, ardından kademeli oalrak düşüşü sürdürerek 3.07'nin altına kadar geriledi.

Lira, son dönemde diğer gelişen para birimlerinden negatif ayrışırken, son 1 aylık dönemde en kötü performans gösteren para birimi konumunda bulunuyor. Jeopolitik gelişmeler ve Başkanlık sistemine dair açıklamaların kur üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.

Bugün açıklanan veriye göre Çin ekonomisi 3. çeyrekte %6.7 ile beklentilere paralel büyüdü. Ekonominin iyi durumda olduğuna işaret eden veri, çoğu gelişen ülke para birimini de destekledi.

Lira bugün en hızlı yükselen, gelişen ülke parası

24 gelişen ülke para birimi arasında Türk lirası yüzde 0.8 ile bugün en hızlı yükselen para oldu.

Merkez bankaları radarda



Bugün ABD'de konut başlangıçları verisi, akşam saatlerinde Fed'in Bej Kitap raporu açıklanacak.

Ancak piyasalar için önemli viraj yarınki Merkez Bankası kararı olacak. Kimi uzmanlar koridorun üst bandındaki 25 baz puan faiz indirimlerinin devam edeceğini belirtirken kimileri ise bankanın bir adım atmayabileceğini belirtiyor.



HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy yolladığı notta, lirada son haftalarda yaşanan değer kaybı sonrası doların kazanç potansiyelinin oldukça sınırlı olduğu görüşünü belirtti. Aksoy "Fakat Irak’ta tek taraflı bir kara operasyonunun liraya dair tedirginliği artırabileceğini not edelim" ifadelerine yer verdi.

Yarın ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanıyor. Bankanın varlık alım programını azaltmayı tartıştığına dair haberler geçen haftalarda piyasalarda heyecan yaratmıştı. Yatırımcılar, yarınki toplantıda Başkan Draghi'nin bu konuda vereceği mesajları izleyecek. Faizlerde ise bir değişiklik beklenmiyor.