Dün neler olmuştu





Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayrılan Beşiktaş, takımın teknik patronluğu için Mustafa Denizli ile anlaşırken, yardımcılığına da Sergen Yalçın’ı getirme kararı aldı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören dün sabah erken saatlerde genel sekreter Kenan Öner ve menajer Sinan Engin ile menajerler aracılığı ile gelen teklifleri tek tek inceleyerek durum değerlendirmesi yaptı.



Menajerlerin önerdiği teknik adamlar Frank Rijkaard ve Ronald Koeman, konusunda yapılan değerlendirmede Hollandalı teknik adamlar için istenen ücretler astronomik bulundu. Hollandalı çalıştırıcıları bu yüzden veto eden başkan Demirören, Divan Kurulu ve camianın ileri gelenleri ile yaptığı görüşmelerde de tek tek düşüncelerini sorarak herkesin fikirbirliği ettiği Denizli-Sergen ikilisinin ismi üzerinde karar kıldı ve Tayfur Havutçu da ikinci yardımcı antrenör olarak bu ekibe eklendi.

