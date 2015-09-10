'Dün Kürt olduğumuz için saldırı girişimi oldu, bugün oğlumuzun şehit haberi geldi!'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şehit olan Piyade Er Gökhan Çakır'ın amcası Kutbettin Çakır, "Dün işyerlerimize Kürt olduğumuz gerekçesiyle saldırı girişiminde bulundular. Bugün ise oğlumuzun şehit olduğunun haberi geldi" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında sınırda görev yapan Piyade Er Gökhan Çakır, 'Özgür Suriye Ordusu'na bağlı grupların kontrolündeki Suriye tarafından gelen merminin isabet etmesi ile hayatını kaybetti. Aslen Muşlu olan Çakır'ın hayatını kaybettiği haberi, İzmir Aliağa'daki evinde, mobilya satışı ve hayvancılıkla uğraşan babası Faruk Çakır'a (46) Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Garnizon Komutanı Yarbay Bora Meriç, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Gürler, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tuhan tarafından verildi. Oğlunun şehit haberini alan baba Faruk Çakır, yere çöküp, gözyaşlarına boğuldu.

13 yıl önce Muş'un Bulanık ilçesinden ailesiyle Aliağa'ya göç etttiği öğrenilen şehit babası Faruk Çakır, oğluyla hergün görüştüklerini, dünkü son görüşmelerinde oğlunun "Buralarda herhangi bir çatışma yok. Burası sakin, endişelenmeyin" dediğini aktardı. Şehidin amcası Kutbettin Çakır ise Kürt olduklarını bildirerek, yeğeninin bir hafta önce asker kıyafetleriyle çekildiği fotoğrafı gönderdiğini ve "Ben vatanın namusunu koruyorum" dediğini söyledi.

NTV'nin haberine göre; Kürt oldukları için dün işyerlerine saldırı girişiminde bulunulduğunu ifade eden Çakır, "Dün işyerlerimize Kürt olduğumuz gerekçesiyle saldırı girişiminde bulundular. Bugün ise oğlumuzun şehit olduğunun haberi geldi, ocağımız yıkıldı. Biz Kürdüz ama hain değiliz. Benim bir yeğenim de Dağlıca da asker. Benim soy ismimi taşıyan şu anda 7 tane daha askerim var" diye konuştu.

Şehidin annesi Gülbeyaz Çakır, kardeşleri Hakan, Ramazan ve Sevda Çakır da gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Er çakır'ın cenazesinin askeri uçakla bugün akşam saatlerinde Çiğli'deki askeri havaalanına getirilip, yarın Aliağa Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.