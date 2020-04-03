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Ekonomi

Dün indirim gelen benzine bugün 20 kuruş zam geldi

03 Nisan 2020 16:09

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 20 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,97 liradan 5,17 liraya çıkacak.

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