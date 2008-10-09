Dün gece neler olmuştu





A Milli Takımı ile birçok takımı çalıştıran Mustafa Denizli’nin bilgi ve birikiminin üst düzeyde olduğunu ileri süren Öner, Beşiktaş’ın 100’üncü yıl kahramanlarından Sergen Yalçın ve Tayfur Havutçu’nun da Denizli’nin yanında yardımcı antrenör olarak görev yapmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Öner, "Türkiye’nin en başarılı iki ismi ile anlaşmanın gururu içerisindeyiz. Denizli ve Sergen ikilisinin bu sezon kadroya şampiyonluk yaşatarak tarihe geçeceklerine inanıyorum" dedi.



Çeşme’den ayrılıp İstanbul’a dönen Mustafa Denizli, gece geç saatlerde Demirören’le bir araya geldi. Kendisine sunulan 1,5 yıllık sözleşmeyi de imzalayan Denizli yeni görevine bugün başlacak.



Hayırlısı olsun



Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun teknik direktörlük konusunda anlaştığı Mustafa Denizli, siyah beyazlı kulüp gibi büyük camialarda çalışmanın bir teknik adam için onur olduğunu söyledi. Denizli yaptığımız telefon görüşmesinde, "Şu anda Çeşme’deyim. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte çalışmak bize onur verir. Sadece Beşiktaş değil Türk futbolu için çalışmalıyız. Her şeyin hayırlısı. Bundan sonra daha aydınlık günler için çalışmalıyız" dedi.



