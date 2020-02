"Dün dündür, bugün bugündür' sözü Demirel'e ait ama İnce için söylenmiş olmalı"

Tansiyonun yüksek olduğu CHP’de Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası başlayan kurultay tartışması bugün saat 17.00’de bir sonuca bağlanacak. Öte yandan genel merkezin açıklaması sonrası yapılıp yapılmayacağı belirlenecek kurultay için spekülasyonlar sürüyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de yaşanan sürecin aktörlerinden Muharrem ince'nin yaptığı istikrarsız açıklamalara değinerek, "Dün dündür, bugün bugündür” sözü Süleyman Demirel’e ait ama Muharrem İnce için söylenmiş olmalı" diye yazdı.

"Mücadelenin ikinci raundu yerel seçimlerden sonra"

Yazar, CHP'de yaşanan tartışmanın iktidar kavgası olmadığını işaret etti. Selvi, "CHP’de Türkiye’de iktidar olma kavgası değil; İzmir’de, Çankaya’da, Kadıköy’de belediye başkanlıklarını elde etme mücadelesi yaşanıyor" dedi. 'Muharrem İnce belki başaramadı ama bu süreç Kılıçdaroğlu’nu yıprattı' diyen Selvi, mücadelenin ikinci raundunun olacağına ve yerel seçimlerden sonra yapılacağına dikkat çekti.

Yazar Selvi'nin "Bugün CHP’de ne olacak?" başlığıyla (06 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

CHP’deki gelişmelerin hızına yetişmek mümkün değil. Bir saat önce yazdığınız yazı bir saat sonra eskiyor.

Çünkü anlık gelişmeler yaşanıyor. CHP’deki olağanüstü kurultay tartışmalarının seyrini belirleyecek gelişme ise bugün yaşanacak. En geç saat 17.30’da CHP Genel Merkezi tarafından açıklama yapılacak. Ne açıklanacak? “Olağanüstü kurultayın toplanması için 614 ıslak imza ile yapılan başvuru incelenmiştir. Parti üyeliği sona eren, fotokopiyle imzalarını gönderen ve imzalarını geri çekenlerle birlikte, yeterli imza bulunamadığı için olağanüstü kurultaya gidilmesine gerek görülmemiştir” denilecek. Muharrem İnce, ”Partimi mahkeme kapısına düşürmem” diye açıklama yaptı. Ama burası CHP. Her an her şey mümkün. Muharrem İnce değil miydi, “Sayın Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapamam. Asla karşısında aday olamam” diyen. İnce değil miydi, “Ben vefalı bir insanım, kendisiyle böyle bir yarışa asla girmem. Ben vefasız bir insan değilim. Bunu bana yapan birisinin karşısına geçmem” diye yeminler eden. “Dün dündür, bugün bugündür” sözü Süleyman Demirel’e ait ama Muharrem İnce için söylenmiş olmalı.

Belediye başakanı adaylarını belirleme

Muharrem İnce gitmeyecek ama imza veren birkaç delege yargıya başvuruda bulunacak. CHP’deki imza tartışması karakolluk olacak. Böylece imza krizi derinleşecek. Neden? Çünkü olağanüstü kurultay taleplerinin bir yerinde, yerel seçimlere giderken belediye başkanlarını ve belediye meclisi üyelerini belirleme mücadelesi yatıyor. CHP’de Türkiye’de iktidar olma kavgası değil; İzmir’de, Çankaya’da, Kadıköy’de belediye başkanlıklarını elde etme mücadelesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Muharrem İnce’nin ekibi milletvekili listelerinden tasfiye edildi. İnce aynı durumu yerel yönetimlerde yaşamak istemiyor. Ama Kılıçdaroğlu da, İnce’ye böyle bir fırsatı sunmamakta kararlı. Hem de siyasi hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar.

Kılıçdaroğlu'nu yıprattı

Şimdiye kadarki süreçte delegeler ön plandaydı. Bugünden itibaren İnce’nin öne geçmesi bekleniyor. Çünkü imza veren delegelerin tasfiye edilmesi kaygısı başlayacak. Muharrem İnce’nin, “Ben bunların hukukunu korurum” diye güvence verdiği söyleniyor. İlk aşamada Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapması bekleniyor. Tabii Kılıçdaroğlu görüşürse!

Muhalifler belki yeterli imzayı toplayamadı ama olayın sadece sayısal değil bir de siyasal yönü var. Delegelerin yarısının ve 76 vilayetten verilen yaygın imzaların Kılıçdaroğlu’na yönelik bir mesajının olması lazım. Muharrem İnce belki başaramadı ama bu süreç Kılıçdaroğlu’nu yıprattı.

Aslında CHP tüzüğüne, ”Seçimlerden 15 gün sonra hiçbir çağrıya gerek kalmadan olağanüstü kongreye gidilir” diye yazılsa yeridir. Çünkü bu mücadelenin ikinci raundu yerel seçimlerden sonra yapılacak."

