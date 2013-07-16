'Dün Beyoğlu'nda açıklama yapan esnaf kim, tanımıyoruz'

Türkiye Esnafı ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) Gezi Parkı eylemcilerinin esnafı mağdur ettiği yönündeki açıklamalarının aksine, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Başkanı (BEYDER) Tarkan Konar, “Buradan esnaf adına söz söyleyenleri Beyoğlu’nda tanıyan bir esnafa bile rastlamadığımızı belirtmek isteriz. Beyoğlu esnafı olarak bugün odalara, birliklere, gruplara soruyoruz. Yıllardır neredeydiniz? Ne oldu da esnaf dostu oldunuz?” dedi.

BEYDER'in bugün Galatasaray'da yaptığı basın açıklamasında konuşan Konar, esnaf içinde eylemleri destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanların da bulunduğunu belirterek "gerçek esnafın palayla işinin olmadığını" söyledi.

Abdullah Yıldırım'ın açıklamayla ilgili hurriyet.com.tr'de yer alan haberi şöyle:

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Başkanı (BEYDER) Tarkan Konar, Taksim esnafına kimsenin sahip çıkmadığını belirterek, “Buradan esnaf adına söz söyleyenleri Beyoğlu’nda tanıyan bir esnafa bile rastlamadığımızı belirtmek isteriz. Beyoğlu esnafı olarak bugün odalara, birliklere, gruplara soruyoruz. Yıllardır neredeydiniz? Ne oldu da esnaf dostu oldunuz?” dedi. Tarkan Konar, yakında açıklayacakları “Esnafa destek ol Türkiye” kampanpanyasına da destek istedi.

Türkiye Esnafı ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) önceki gün Galatasaray’da yaptığı toplantıda, Gezi Parkı olaylarının kendilerini mağdur ettiğini açıklamıştı. Ancak birlik üyelerinin Galatasaray’a lüks araçlarla gelmesi, normal basın açıklamaları sırasında TOMA’yla güvenlik önlemi alan polisin Mini Cooper marka otomobillerle orada bulunması dikkat çekmişti.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği de bugün Galatasaray’da açıklama yaptı. Dernek Başkanı Tarkan Konar ve beraberindeki yüz kişi Galatasaray Meydanı’na yürüyerek geldi. Tarkan Konar açıklamasında şunları söyledi:

'Gerçek esnafın silahla, palayla, bıçakla, sopayla işi olamaz'

Esnaf taraf değil Türkiye’yle bütündür. Her şeyden önce tüm kurum, kuruluş ve şahıslara sesleniyorum. Kimse esnafı genellemeler yaparak tarafmış gibi lanse edemez. Toplumda olduğu gibi esnaf içinde de eylemlerin fiziken ya da fikren destekleyenler olduğu gibi karşı olanlar da vardır. Bu durum gayet normaldir. Şiddete başvurulmadıkça olağandır. Gerçek esnafın silahla, palayla, bıçakla, sopayla işi olamaz. Sorunlarını diyalogla çözer.

'Bir tek Beyoğlu Belediyesi'nde muhatap bulamadık'

Biz dernek olarak bu süreçte hem Taksim Dayanışması’na iki hafta önce bir basın açıklamasıyla sorunlarımızı iletmiş, hem de Cumhurbaşkanlığı’ndan bakanlıklara, bankalardan belediyelere kadar toplam 29 kurum ve makama esnafın ticari ve ekonomik taleplerini ifade eden mektuplar yollamıştık. Bu iadeli taahhütlü mektuplardan yalnızca ve sadece Beyoğlu Belediyesi’ne gönderilen mektubumuz muhattap bulunamadı denilerek geri gönderilmiştir. Evet yıllardır zaten esnaf muhattap bulamamaktadır belediyede. Böyle bir zamanda esnafın zararından söz eden Beyoğlu Belediyesi, esnaf derneğinin evrakını teslim almamaktadır. Talimhane otellerinde yaptığı, davetiyeli sözde esnaf toplantılarına dernek ve üyelerimizi çağırma gereği bile duymamışlardır.

'O esnafları tanımıyoruz'

Ayrıca dün (önceki gün) buradan esnaf adına söz söyleyenleri Beyoğlu’nda tanıyan bir esnafa bile rastlamadığımızı belirtmek isteriz. Bununla beraber esnafımızın İstanbul Ticaret Odası, Lokantacılar Odası gibi temsilcilerinin nerede olduğunu merak etmekteyiz. Neden Beyoğlu’nu dolaşma ihtiyacı hissetmemektedirler? Şimdi tüm esnaf adına konuşma hakkını kendinde görenlere soruyoruz. ÖTV artışlarında, sigara yasası yapılırken, eğlence vergilerinde, mekan mühürlemelerinde, TAPDK mevzuatlarında, sponsor yasaklarında, inşaat nedeniyle Taksim’e ulaşım imkansızlaştırıldığında, alkol yasası yapılırken sokaklarda, mahkemelerde ve mecliste olmasını bilen beyler ve Beyoğlu esnafı olarak bugün odalara, birliklere, gruplara soruyoruz. Yıllardır neredeydiniz. Ne oldu da esnaf dostu oldunuz? En önemlisi 19 Temmuz’da ikinci yılı dolacak olan masa-sandalye yasağı. Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece tek ilçede uygulanan bu yasağa karşı neredeydiniz ve ne dediniz? Kurunun yanında yaşı yakmış olan sayın Topbaş, bizle tek bir görüşmeyi bile kabul etmemiştir. Bu mu sivil toplumla istişare?

'Topçu Kışlası içinde AVM olsaydı esnaf mı yararlanacaktı?'

Eğlence ve yeme içme sektörü esnafı bitirilirken izleyenler, çıkmış mağduriyetimizden söz edip, bizi taraflaştırıp eylemci ve karşıtları diye bölmenin peşinde olanlardır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Eylemcilere tepki gösteren esnaf içindeki ideolojik nedenlerle hakaret edenleri, gayri meşruya bulaşmış mekan ve kişileri de biliyoruz. Esnafın mağduriyetine meraklı olanlara tek tek soruyoruz. Tarlabaşı projesi içinde esnaf çıkarı mı vardır? Beyoğlu’nun yok edilen kozmopolit yapısı esnafa mı yaramaktadır? Yarın Galataport yapılınca Tophane’de esnaf kalacak mıdır? Yapılan Demirören AVM’nin yuttuğu esnaflardan bilginiz var mıdır? Yıkılan Emek Sineması ile Serkildoryan’a yapılan AVM esnaf lehine midir? Topçu Kışlası içinde AVM olsaydı esnaf mı yararlanacaktı? Peki Taksim İnşaatı başladığında Gezi Parkı altında zorla çıkartılan onlarca esnafın bugün doğmuş yasal haklarına dair tek kelime ettiniz mi?