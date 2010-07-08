'Dün akşam timsah gözyaşları izledim'

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişiklik paketinin kısmi iptal kararını değerlendirdi. Adalet Bakanlığı'nın etkinliğinin devam ettiğine dikkat çeken Özbek, " Dün akşam timsah gözyaşlarını izledim. Hükümet kanadının saygıdeğer mensuplarının yüzleri gülüyordu" dedi.



Kadir Özbek, HSYK'ya girişinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.



Açıklamalarının kişisel görüşleri olduğunun altını çizen Özbek, "Kararı HSYK olarak henüz değerlendirmedik. Ama karar, benim beklentilerime cevap vermiyor. Gerekçeyi görmemekle beraber, önce işin esasına girme kararı alınmış ancak daha sonrasında iptal edilen iki maddenin kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu belirtilmiştir. Bu iki nokta konuyla ilgilenen sıradan vatandaşın bile, 'Böyle bir aykırılık buraya nasıl girer' diyeceği bir şey. Daha esaslı maddelerde iptal kararı gerekiyordu" dedi.



"Paketle değişen bir şey olmadığını düşünüyorum" diyen Kadir Özbek, "İptal ediliyormuş gibi gösterildi ama iptal edilmedi. Yazık oldu. Bu ifademin arkasında da daha ileriki aşamalarını size çok detaylarla açıklayacağım, bir çok şeyler de olabilecek" dedi.



Adalet Bakanlığı'nın etkinliğinin devam ettiğine dikkat çeken Özbek, "Bakanın ve yürütmenin bu karardan son derece memnun oldukları görülüyor. Dün akşam timsah gözyaşlarını izledim. Hükümet kanadının saygıdeğer mensuplarının yüzleri gülüyordu. Bakanların çok etkin bağlantıları sürüyor. Bunun sıkıntısını hep bareaber yaşayacağız" dedi.





