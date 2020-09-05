Dün açılışı yapılan akıllı otoyolun geçiş ücretleri belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün 1. ve 3. kesimlerinin açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nun geçiş ücretleri belli oldu.

Toplam uzunluğu 330 kilometre olan yolun 1. kesimini kullanan bir binek araç Ankara Haymana Alın Gişesi'nden girerek Ankara ŞerefliKoçhisar Acıkuyu Gişesinden çıktığında 48 TL ödeyecek.

Otoyolun 3. kesimi kullanıldığında ise Aksaray Alayhan gişesinden giren bir binek araç Niğde Alın gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25,50 TL olacak.

Otoyolun 2. kesimi ise henüz açılmadı. Eğer onaylanırsa Ankara Alın gişesi giriş Niğde Alın gişesi çıkış yapan 1. sınıf binek araç için 115,50 TL ödenecek.

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Olay Algılama Sistemi'nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörlere gerek sürücülere uyarılar yapılacak.