Dün 7 kuruş indirim gelmişti; benzine bugün 11 kuruş zam geliyor

Dün gece 7 kuruş indirim gelen benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısında itibaren benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansırken, 4 kuruşluk kısım ise eşel mobil sisteminin devreye girmesi ile ÖTV’den karşılanacak.

Benzine dün 11 kuruş indirim gelmiş, bunun 7 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 7.18 TL’den, Ankara’da ortalama 7.22 TL’den, İzmir’de ise ortalama 7.25 TL’den satılıyor.