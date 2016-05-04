Dün 6 ayın en düşük değerini gören dolar, bugün son 15 günün en yüksek seviyesinden işlem gördü

Dün son 6 ayın en düşük seviyesine inerek 2,79'dan işlem gören Dolar, bugün son 15 günün en yüksek seviyesine çıkarak 2.86'dan işlem gördü. Bankacılar, kritik Davutoğlu-Erdoğan görüşmesini de yakından takip edeceklerini belirtti. Hürriyet'e konuşan bir bankanın döviz müdürü, sürecin istifa veya partiden olası bir ayrılık gibi ilerleyeceği öngörülseydi Türk Lirasının ülke para birimlerinden poziti ayrışmayacağını belirterek "Eğer sürecin, istifa, partiden ayrılık gibi ilerleyeceği öngörülseydi TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışamazdı. Çok daha kötü performans gösterirdi. Ancak gelişmeler süreci yakından takip etmenin gerekliliğini gösteriyor. İkili arasındaki görüşmenin de bugüne alınması bunun bir kanıtı." dedi.

Dolar dün Türk Lirası karşısında 2.79 TL ile 6 ayın en düşük seviyesine inerken, kurda kan kaybının sürmesi ve küresel piyasalarda dün yaşanan sert satış baskısı ve artan iç politik risklerle kur ve faiz günü sert yükselişle tamamlarken, bugün dolar/TL yaklaşık 15 günün zirvesi olan 2.86 civarında işlem gördü. Tahvil bono getirileri de dün 20 baz puan civarında yükseliş göstermişti.

AKP'de aylık olarak yapılan ve kongreden sonra partinin en üst karar alma organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cuma günü yaptığı toplantıda, partideki atama/görevden alma yetkisini Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'ndan alarak tekrar MKYK'ya verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, normalde her Perşembe yaptıkları haftalık olağan görüşmesini bugün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Bankacılar bugünkü görüşmenin tarihinin de değişiklik göstermesiyle birlikte konunun yakından izleneceğini belirtirken bir bankanın döviz masası müdürü, "Aslında Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki görüş ayrılığı olduğunu ilk kez dile getirilmiyor. Uzun zamandır gündemde ancak henüz bu sürecin bir krize dönüşme ihtimali piyasada tam olarak fiyatlanmıyor" dedi ve ekledi:

"Eğer sürecin, istifa, partiden ayrılık gibi ilerleyeceği öngörülseydi TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışamazdı. Çok daha kötü performans gösterirdi. Ancak gelişmeler süreci yakından takip etmenin gerekliliğini gösteriyor. İkili arasındaki görüşmenin de bugüne alınması bunun bir kanıtı."

Bankacılar dün küresel piyasalar satıcılı olduğunda yurtiçindeki risklerin yatırımcı gözünde bir anda daha görünür olmaya başladığına dikkat çekmişlerdi.

TL dün dolar karşısında yüzde 1.5 civarında sert bir değer kaybı yaşasa da benzer para birimlerinde yüzde 3'e yaklaşan değer kayıpları yaşanmıştı.

Geçen hafta dolardaki küresel zayıf seyre paralel altı ayın en düşük seviyeleri olan 2.80'in altında işlem gören dolar/TL dün ise 18 Nisan'dan beri ilk kez 2.85 seviyesini aştı. Kur bu sabah güne saat 08.50 itibarıyla 2.8528/2.8532 seviyesinden başladı. Dünakşam 3.0620 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.0635/3.0654, 3.28 civarında olan euro/TL ise 3.2747/3.2790 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda siyasi gündemin haricinde bugün TCMB'nin reel efektif döviz kuru endeksi ve Cuma günü açıklanacak olan ve piyasalar tarafından yakından izlenecek olan ABD tarım dışı istihdam verileri öncesi bugün açıklanacak ABD ADP istihdam verileri yakından takip edilecek. Bunun dışında TCMB'nin 1000'da açıklayacağı aylık enflasyon gelişmeleri ABD'de 1530'da açıklanacak istihdam maliyeti, verimlilik, PMI verileri, dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve ISM hizmetler endeksi de yakından izlenecek.

Bankacılar tahvil getirilerinin son bir kaç aylık dönemde yüzde 11'li seviyelerden tek haneye gerilediğinin düşünüldüğünde yükselişlerde hem küresel satış baskısının hem de lokal gelişmelerin kar realizasyonu için neden yarattığına da dikkat çektiler.

Tahvil-bono piyasasında 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.28 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 9.36 oldu. 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.27 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 9.46 oldu.