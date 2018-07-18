Dün 4.77'ye kadar çekilmişti; dolar/TL güne nasıl başladı?

Dün yüzde 1'in üzerinde düşüşle akşam saatlerinde 4.77'ye kadar gerileyen kur bu seviyelerde tutunamadı, kur sabah saatlerinde 4.80 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL erken saatlerde yüzde 0.2 düşüşle 5.88'de, dolar endeksi ise hafif artışla 95'te seyrediyor.

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Bugün dövizi hangi gelişmeler etkileyecek?

Akşam saatlerinde Fed Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'nde yaptığı sunumda kademeli faiz artış politikasının 'şimdilik' en iyi yöntem olduğunu söyledi. Powell bu akşam da ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yapacak.



ABD'de bugün konut başlangıçları verisi, akşam saatlerinde de Fed'in Bej Kitap raporu açıklanacak.



İnfo Yatırım FX Araştırma Uzmanı Cem Gönen Bloomberg HT'ye dolar endeksinde değerlenmeye rağmen TL'nin dün en çok değer kazanan gelişen ülke para birimi olduğunu hatırlatarak "Kurda aşağıda 4.74 önemli bir seviye, ama orta vadeli plan açıklanmadı, bu çok önemli olacak, vergi indirimleri gelecek mi, nasıl bir politika izlenecek, bunu görmek gerekir" diye konuştu.



Enflasyon-kur-faiz sarmalına girildiğini kaydeden Gönen "Artık başka bir plan yapılıp faizin artmaması gerekiyor, faizler şu anda çok yüksek..Onun için orta vadeli plan açıklanmalı, yatırımcının güveni sağlanmalı" değerlendirmesini yaptı.