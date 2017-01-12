Dün 3,94 lirayla rekor tazeleyen dolar, 3,77'ye kadar düştü

Dün 3.94 ile tarihi rekorunu kıran dolar, güne 3,92 seviyelerinde başladı. Öğlen saatlerinde 3,81'e kadar gerileyen dolar saat 15.00 itibarıyla 3,77 lirayı gördü.

Dolar/TL , Merkez Bankası'nın dün Döviz likiditesini artırmak için tüm vadelerde Döviz zorunlu karşılıklarını 50 baz puan düşürmesi ile 3.74 seviyesine kadar inmiş, ardından dün sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçerek rekor tazelemişti.



Kurdaki sert volatiliteyi değerlendiren uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz silahını kullanması gerekeceğine dikkat çekiyor.

Euro/TL 'de ise yüzde 2.80'i aşan yükselişle rekor Çarşamba günü tekrar kırılarak 4.1263'e yükseldi. Bu sabahtan itibaren yükselişini sürdüren Euro, öğlen saatlerinde 4,16'yı da aşarak rekorunu tazelemişti. Saat 15.00 sularında Euro da sert düşüş yaşayarak 4,02 seviyelerine kadar geriledi.

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