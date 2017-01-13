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Ekonomi

Dün 3,94 ile rekor kıran dolar bugün kademeli olarak geriledi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not indirimi mesajının ardından dolar yükselmişti

13 Ocak 2017 00:20

Anayasa görüşmeleri, jeopolitik riskler ve Fitch beklentileriyle dün tarihi zirveyi test eden kur yeni günde sert biçimde dalgalanıyor. Sabah saatlerinde 3.92'ye kadar yükselen kur TCMB’nin 1 haftalık repo ihalesini açmaması ile ilk etapta bir miktar geriledi. Kur bugün saat 09:52'de 3.9221'den işlem görmesinin ardından kademeli düşüşle 3.7494'e kadar geriledi. Sabah saatlerinde dolara karşı yüzde 1 kadar değer kaybeden TL'nin değer kazancı yüzde 3'e yaklaştı. 

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyedeki notuna ilişkin olarak not indirimi riski gördüklerini açıklamasıyla kur ilk etapta yukarı yönlü tepki verdi. 
 

"Merkez Bankamız oyunu bozmaya yönelik pozisyon almalı" 
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında kurdaki dalgalanmaya dair "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. 

Milletimiz, Döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır." dedi.
 

"Kuru silah gibi kullanıyorlar" 



Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların ekonomik boyutu da olduğunu belirten Erdoğan "Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, eurosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Bunun için Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar." dedi.
 

Tarihi zirve 3.94 



Dolar/TL  dün akşam saatlerinde 3.9415'i görerek tarihi zirveye yükselmişti. Dün %4'e yakın değer kaybeden Türk Lirası gelişen piyasa para birimleri arasında dolara karşı en sert değer kaybını gerçekleştirmişti.

Bloomberg News'ta yer alan habere göre kaynaklar, Merkez Bankası'nın Döviz satışı yoluyla müdahalesinin seçenekler arasında bulunduğunu belirtti.

 

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