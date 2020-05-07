Dün 27 kuruş zamlanan motorine, bugün 7 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), dün 27 kuruş zam yapılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15'e; İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya düşecek.