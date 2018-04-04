T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dumlupınar şehitleri anıldı; Ağabeyimin son sözü "Vatan sağ olsun"du

Çanakkale Boğazı'ndaki kazada, denizaltının batması sonucu 81 asker şehit olmuştu

04 Nisan 2018 16:46

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken 65 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi Naboland ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci için boğazda anma töreni düzenlendi.

Şehit denizciler için 'TCG Dumlupınar' denizaltısının battığı bölgeye çelenk bırakıldı. Törene, son sözleri, "Vatan sağ olsun" olan şehit Astsubay Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut da (80) katıldı.

Tezbulut, "Ağabeyim vefat ettiği zaman ben 17 yaşındaydım. Haberi duyduğumuz zaman çok kötü olduk. Ağabeyimin son sözleri 'Vatan sağ olsun'. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'TCG Dumlupınar' denizaltısı şehitleri için düzenlenen anma töreni Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kalesi'nde başladı.

Nara Barbaros Şehitliği'ndeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Daha sonra 'TCG İnönü' denizaltısına geçen Tavlı ve Algül, "TCG Dumlupınar'ın 65 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı. Dumlupınar denizaltısındakiler ile 'TCG Karabiga' gemisinde töreni takip eden askerler ile gaziler, 1 dakika boyunca çalınan siren eşliğinde selam durarak 'TCG Dumlupınar' denizaltısı şehitlerini andı.

Son sözleri "Vatan sağ olsundu"

Anma törenine, 1953 yılında batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit düşen 81 denizciden, son sözleri 'Vatan sağ olsun' olan Astsubay Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut da katıldı.

Tezbulut, "Çok üzücü bir olay. Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ağabeyim vefat ettiği zaman ben 17 yaşındaydım. Haberi duyduğumuz zaman çok kötü olduk. Annem kendinde değildi, bayılmıştı. Her kesimden insan evimize geldi. Ben senelerdir törenlere katılıyorum. Çok gururluyuz. Bizi hem Çanakkale'ye hem de Gölcük'teki anma törenlerine davet ettikleri için çok da mutlu oluyoruz. Ağabeyim Selami Özben'in son sözleri 'Vatan sağ olsun'. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Günaydın Tezbulut, konuşmasının ardından, 16 yaşındayken, Dumlupınar şehidi ağabeyi Selami Özben'in şiir defterinden aldığı şiirden bir dörtlük okudu.

Nara Kalesi'ndeki tören, sunumun ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konseriyle tamamlandı.

Dumlupınar kazası

Donanmaya katılışını takiben çeşitli görevler alan ve başarı ile yerine getiren 'TCG Dumlupınar' denizaltısı, en son 'TCG I. İnönü' denizaltısı ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00'da Gölcük'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen 'TCG Dumlupınar', 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı'na girdi. Burada Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yapan İsveç bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu.

ETİKETLER

Dumlupınardenizaltıkazaşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24