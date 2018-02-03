Dümene kadın eli değdi

Merve DUNDAR-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- Kürek takımındaki 8 erkeğe hükmeden hukuk öğrencisi Kübra Aksoyer yarışmalarda dereceler almış ekibin dümenciliğini yapıyor. 4 yıldır takımın parçası olan Aksoyer, erkeklerle çalışmanın zor yanları olduğunu söyleyerek, “Sayıca az olduğunuz için kendinizi bir taraftan özel hissediyorsunuz. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sporu kadınların yapabildiğini göstermek ise beni ayrıca mutlu ediyor\" dedi.

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan genç sporcu Aksoyer, \"Ben bu takımda çift görevdeyim. İlk olarak 8 tek teknesinde dümenciyim. Burada 8 erkek arkadaşımla beraberiz. Benim görevim tekneye yön vermek, sürekli tetikte tutmak ve daha hızlı, kuvvetli veya yavaş olmaları için arkadaşlarıma komutlar vermek. Bunun dışında ben de kürekçiyim, diğer kadın sporcularla beraber daha küçük 4 ve 2 kişilik teknelerde kürek çekiyorum\" diye konuştu.

\"ERKEKLERİN YAPTIĞI SPORLARI KADINLARIN DA YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERİYORUZ\"

Kadir Has Üniversitesi (KHAS) kürek takımında olan ve erkeklerle beraber çalışmanın zorlukları da olduğunu söyleyen Aksoyer, \"Dayanıklılık, kuvvet açısından aramızda fark var. Açık havada yaptığımız bir spor ve hava şartları bizi daha çok etkiliyor. Bir yandan daha özel hissediyorsunuz, daha az olduğunuz için daha fazla önem veriliyor. Bunun yanı sıra kadınların erkeklerin yapabileceği sporları yapabildiğini göstermek de beni çok mutlu ediyor\" dedi. Kürek takımının diğer ekiplerinde Aksoyer\'in dışında 4 kadın sporcu daha var.

“HAYATIMIZA KÜREK İLE BİRLİKTE DÜZEN GELDİ”

Aksoyer\'le aynı ekipte olan Savrun Kanay, üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi ve 4 yıldır takımda yer alıyor. Haftanın 3-4 günü sabah 6 buçukta başlayan antrenmanlarının ilk haftalarda kendisini biraz zorladığını ancak daha sonra hayatını buna göre şekillendirdiğini söyleyen Kanay daha düzenli bir hayat yaşamaya başladığını belirtti.

Takım arkadaşı Kübra\'nın kısa sürede kendilerine alıştığını dile getiren Kanay, \"Aslında tekneye kadın eli değdi diyebiliriz. Evi düzenleyen genelde kadındır bizde de Kübra o işi üstlendi aslında, bizi yönlendiriyor, şekillendiriyor, düzenliyor\" dedi.

\"SEVMEDEN BU İŞİ YAPAMAZSINIZ\"

Ekibin bir diğer üyesi Yavuz Ali Oğuz ise Endüstri Mühendisliği 2\'nci sınıf öğrencisi. 3 yıldır takımda olan Oğuz, \"Bu sevmeden yapılacak bir iş değil. Sabah 6 buçukta burada oluyoruz 8 buçukta antrenman bitiyor sonra derse yetişmeye çalışıyoruz. Hocalarımız, antrenörlerimiz, arkadaşlarımız yardımcı oluyor ve bir ekip olduğumuz için bu işin üstesinden geliyoruz. Biz erkekler olarak bazen birbirimizi anlayamıyoruz ama Kübra olaya daha genel olarak baktığı için bize çok yardımcı oluyor. Dümenci demek zaten teknenin kaptanı demek bir yerde. Onun olması bizim için daha iyi\" dedi.

AVRUPA\'DA İKİNCİLİK KAZANDILAR

Ulusal birçok başarıya sahip olan KHAS kürek takımı, 2006 yılından bu yana faaliyette. Aktif olarak yarışmalarda yer almaya devam eden takımda toplam 15 öğrenci var. Uluslararası arenada da kendilerini göstermeye başlayan takımın en önemli başarısı ise geçen yaz Avusturya\'nın başkenti Viyana\'da yedinci kez yapılan \"Nightrow 2017\" yarışlarında 8+ (sekiz tek dümencili) kürek ekibinin elde ettiği ikincilik.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü dökümü;

- Takımın yarışlarından görüntüler - gopro ve drone

-Takımın antrenman görüntüleri

- Sporcu Kübra Aksoyer\'in açıklamaları

- Sporcu Savrun Kanay\'ın açıklamaları

- Sporcu Yavuz Ali Oğuz\'un açıklamaları