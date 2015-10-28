Dumanlı: İpek Medya’ya tecavüz edildi; sürüm sürüm sürünecekler!

Kısa bir süre önce Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılan Ekrem Dumanlı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanması sonrası polis baskını ile zorla binalarına girilmesine tepki göstererek, "Bugün maalesef İpek Medya’ya tecavüz oldu; sürüm sürüm sürünecekler" dedi. "Anadolu’nun bir çok şehirden insan orası kapanırsa ben yayınlamaya hazırım diyor" diyen Dumanlı, "Türk basının içinde bulunduğu bu penguen durumundan çıkması gerekir" ifadesini kullandı.

Bugün TV canlı yayınına katılan Ekrem Dumanlı'nın açıklamaları şöyle:

"Bugün maalesef İpek Medya’ya tecavüz oldu; sürüm sürüm sürünecekler! Sizin başınıza gelenlerin kusura bakmayın 2 güdür şehir dışındaydım gelemedim. Gözyaşlarımı tutamadım. Bunları sizlere reva görenler ne dünya da ne de ahirette rahata eremeyecekler. Hiçbir Yezid yok ki tarihte alkışlanarak gelmemiştir. Bugünkü zulmün sonu yoktur. AK Partili, HDP, MHP’li, CHP’li ne kadar vicdanlı insan varsa size yapılanları görüyor. Bu kadarda olmaz artık diyen insanımızı görüyoruz. Anadolu’nun bir çok şehirden insan orası kapanırsa ben yayınlamaya hazırım diyor. Türk basının içinde bulunduğu bu penguen durumundan çıkması gerekir.

Ak Partiye geçmişte oy vermiş, birkaç gün sonrada oy vermeyi düşünen insanlara sesleniyorum. Zalimin sesi duyulmaz. Zulmün sesi duyulmaz. Hiçbir zalim ben zalimim demez. Zalimler daima yaptıklarına gerekçe uydururlar. Hep kendi sesinden bir şeyler söyler. Bir yerde zulüm olup olmadığını mazluma sormak lazım. Tarık Toros’a Akın İpek’e sormak lazım. Sen mazlum musun değil misin? Eğer mazlumun bir iniltisi varsa zalimini sesini bastırır. Eğer biri malıma mülküme çöktüler diyorsa orada bir zulüm vardır. Allah aşkına 2002’de bu parti böyle mi kuruldu. Sağcı solcu liberal olsan da bu hale gelmemeliydi. 2002’de Türkiye çok güzel işler yaptı. Ama 2010’dan itibaren Türkiye birkaç adamın yaptıklarına girdi. Bu yapılan tipik bir emevi zulmüdür. Emevilerde hutbeler okuturlardı. Ahmed Bin Hambel zindanlarda kaldı. Tipik bir emevi zihniyetiyle karşı karşıyayız. Ak Partili seçmene sesleniyorum. İslamiyet'in adalet duygusu ayaklar altında. Zulm ile abad olanın sonu berbat olur demiş atalarımız. Bugün yapılan zulüm katha unutulmayacak. Şu insanların haline bakın. Başörtülü kadınlara, muhabirlere yaptıklarına bakın. Türkiye kan gölüne dönmüş. Terör örgütlerine toz kondurmayanlar neden bu zulmü yapıyorlar."