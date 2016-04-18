Dumankaya'dan 'paralel yapı operasyonu' açıklaması: Yöneticilerimizin bilgisine başvurulacak

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasına ilişkin 'himmet' operasyonun merkezinde bu sefer bir inşaat devi Dumankaya İnşaat oldu. 100'ü aşkın kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler arasında Dumankaya inşaatın Onursal Başkanı Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi ve Semih Serhat Dumankaya da bulunuyor. Dumankaya İnşaat şirketi tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu üyelerinin, bilgilerine başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü’ne davet edildikleri bilgisi verildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Basın yayın organlarında yer aldığı gibi, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 18 Nisan 2016 Pazartesi sabahı bilgilerine başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü’ne davet edilmişlerdir. Süreç tarafımızdan takip edilmektedir.

53 yıldır ülke ekonomimiz ve insanlarımız için değer yaratmak ilkesi doğrultusunda faaliyet gösteren Dumankaya İnşaat, kurulduğu günden itibaren tüm hukuki ve mali yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmiş, ülkemizin kalkınması ve insanımızın gelişimi için çalışmış ve çalışmaktadır.

Kurumumuz, süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir"



500 büyük şirket arasında



İnşaat sektöründe yarım asrı aşkın bir süreden beridir faaliyet gösteren Dumankaya İnşaat bir dizi proje üstlendi. Dumankaya bünyesinde, inşaat şirketlerinin yanı sıra, filo kiralama, sigorta ve plastik sektörürde faaliyet gösteren şirketler de bulunuyor. Fortune Türkiye tarafından açıklanan 500 büyük firma arasına giren Dumankaya İnşaat 224. sırada yer aldı.