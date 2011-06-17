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DUMANDAN ZEHİRLENEN İŞÇİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ KIRIKKALE (A.A)

17 Haziran 2011 01:57

-DUMANDAN ZEHİRLENEN İŞÇİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ KIRIKKALE (A.A) - 16.06.2011 - Kırıkkale'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangında, dumandan zehirlenen işçilerin sayısı 10'a yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Moda Life mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan zehirlenen 10 işçiden 6'sı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde, 2'si Kırıkkale Devlet Hastanesinde, 2'si de Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Eğitim Hastanesinde tedavi altına alındı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının kısmen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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