Duman isimli sokak köpeğini sopayla döven Hasan Kılıç hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Ataşehir'de geçen ağustos ayında tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle Duman isimli sokak köpeğini sopayla döven Hasan Kılıç (58) ilk kez hakim karşısına çıkarak kendisinin de hayvansever ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme Kılıç hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Kılıç ve müştekiler Miray Ebru Yıldırım ile Belma Uzun katıldı.

“Öldürmek istercesine köpeği yaralamıştır”

Müşteki Belma Uzun emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Benim 4 yıldır beslediğim Ferhatpaşa'da yaşayan sokak köpeği, uysal ve ısırması olmayan bir köpektir. Video kayıtlarında da hayvanın kendisini savunamadığı görülmektedir. Sanık iki bina arasında köpeği sıkıştırarak kafasına vurmak suretiyle öldürmek istercesine köpeği yaralamıştır. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

“Ben de hayvanseverim”

Tutuksuz sanık Hasan Kılıç ise olay nedeniyle pişman olduğunu, kemoterapi tedavisi aldığını ve şeker hastası olduğunu söyledi. Kılıç, savunmasında "Bu köpeği ben de besliyordum, mahalledeki köpekleri besliyorum. Ayrıca benim de hayvanlarım vardır, ben de hayvanseverim. Ben özellikle pişmanım" dedi. Kılıç ayrıca yaşadığı mahallesindeki saldırgan köpeklerin sayısının çoğaldığını, köpekler nedeniyle tek başına yolda yürüyemediklerini iddia etti.

Adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, görüntülerin çözümlenmesi için bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi. Sanık hakkında uygulanan imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede emniyet ekiplerine Ataşehir'de 10 Ağustos 2021 tarihinde bir sokak köpeğinin kafasında kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı ihbarı yapıldığı anlatılıyor.

İddianamede sanık Kılıç'ın ifadesinde söz konusu köpeğin 7 adet tavuğunu öldürdüğünü, 1 tavuğun köpeğin ağzında olduğu sırada müdahale etmek istediğini ve köpeğin bu sırada kendisine saldırmaya çalışması üzerine köpeğe sopayla vurduğunu beyan ettiği hatırlatılıyor. İddianamede sanık Hasan Kılıç'ın 5199 Sayılı Kanun'un 28. maddesine yeni eklenen 12. Maddesinde yer alan "Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.