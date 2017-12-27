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Duman avcısı terziden müşterileri için kampanya

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, 2008 yılından beri 51 kişiye sigarayı bıraktıran terzi Alican Taşdemir (50), başlattığı kampanyayla sigara içmekten vazgeçen müşterilerine yüzde 50 indirim yapıyor

27 Aralık 2017 15:36

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta, 2008 yılından beri 51 kişiye sigarayı bıraktıran terzi Alican Taşdemir (50), başlattığı kampanyayla sigara içmekten vazgeçen müşterilerine yüzde 50 indirim yapıyor. Taşdemir, \"Sigara ile mücadele etmek hepimizin görevi\" dedi. 
Kent merkezindeki bir iş merkezinde terzilik yapan evli ve 4 çocuk babası Alican Taşdemir, hayatı boyunca sigara içmediğini söyledi. Sigara bağımlılığıyla mücadele veren Taşdemir, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) ile Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildiğini belirtti. Tek isteğinin, herkesin sigara alışkanlığıyla mücadele etmesi olduğunu kaydeden Taşdemir, \"Sigara hem can hem de cep yakıyor. Sigara ile mücadele etmek, hepimizin görevi. Bugüne kadar 51 kişiyi bu illetten kurtardım. Sayının artması için elimden geleni yapıyorum. 2008 yılında sigarayı bırakana yüzde 50 indirim kampanyası başlattım. Bu da bayağı bir etkili oldu. Ben tek başıma 51 kişiye sigarayı bıraktırdım. Herkes 2 kişiye bunu yaptırsa ülkemizde sigara içen kalmaz. Bana takdir ve teşekkür belgeleri verildi; ama bana göre asıl takdir, sigarayı bırakan kişilerindir\" diye konuştu
Terzi Taşdemir sayesinde yaklaşık 9 yıl önce sigarayı bıraktığını söyleyen Zahit Söylemez ise \"Kendisine minnettarım. Komşum olan Alican Taşdemir, vatandaşlara sigarayı bıraktırma konusunda büyük bir gayret içerisinde. Takdir edilecek bir davranış. Ben de kendisinin sayesinde yıllarca içtiğim sigarayı 10 yıl önce bıraktım. Komşumu verdiği bu mücadelesinden dolayı takdir ediyorum\" dedi.

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