-DUL KADINLARIN DA GÜNÜ VAR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.12.2010 - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, eşlerini kaybeden milyonlarca kadının karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çekmek için 23 Haziranı "Dünya Dul Kadınlar Günü" ilan etti. Dünkü oturumda onaylanan karar tasarısında, BM üye ülkeler ve sivil toplumdan, 2011'den itibaren 23 Haziranın "Dünya Dul Kadınlar Günü" olarak benimsenmesini istedi. Tasarı, Loomba Vakfının yaklaşık 60 milyon dulun kötü koşullarda yaşadığını gösteren raporunun ardından Gabon tarafından hazırlanmıştı. Kampanyayı yürüten Gabon devlet başkanının eşi Sylvia Bongo açıklamasında, dünyanın her köşesinde olan dulların birçok ülkede seslerini duyurabilecek imkanı olmadığını söylemişti.