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Dükkânını kapattı, "Nuriye ve Semih yalnız değildir" diyerek 'Adalet Yürüyüşü'ne katıldı

"Nuriye ve Semih tutuklandı, adalet bitti"

22 Haziran 2017 11:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne esnaf Hıdır Aydun da katıldı. Kanun hükmünde kararnameler ile (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için korteje katıldığını ifade eden Aydun, “Nuriye ve Semih’in ölümlerine göz yumulmamasını istiyorum” dedi. 

Gülmen ile Özakça, açlık grevlerinin 76'ncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimcinin grevleri bugün 106'ncı gününe girdi.

Aydun, Ankara’da işlettiği kuruyemiş dükkanını ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmak için kapattı.

"Nuriye ve Semih tutuklandı, adalet bitti"

Adalet Yürüyüşü’ne her kesimden farklı görüşlerinden insanların katıldığını ve düşüncelerini ifade ettiğini söyleyen Aydın şöyle devam etti:

“Bu ülkede adaletin gerçekten yok olduğunu Nuriye ve Semih’in gözaltına alındığında hissettim. Nuriye ve Semih tutuklandı adalet bitti dedim. Bu yürüyüş sonunda bağımsız bir yargının, anayasanın ve hukukun bu ülkede geri hüküm sürmesine yarayacağına inanıyorum.” 

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Nuriye GülmenSemih Özakçaadalet yürüyüşü

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