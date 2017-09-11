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Dükkan sahibi, kiracısını öldürdü

Yaprak KOÇER/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN'da iddiaya göre, dükkan sahibi tartıştığı kiracısını boynundan vurarak öldürdü

11 Eylül 2017 23:42

Yaprak KOÇER/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN\'da iddiaya göre, dükkan sahibi tartıştığı kiracısını boynundan vurarak öldürdü.
Olay Samsun\'un İlkadım İlçesi Lise Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Sarıcaoğlu, işlettiği büfede, dükkan sahibi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine dükkan sahibi, kiracısı olan Sarıcaoğlu\'nu boynundan vurarak öldürdü. Daha sonra saldırgan yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırının olduğu yere gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Murat Sarıcaoğlu\'nun cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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