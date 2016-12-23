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Dünya
Deutsche Welle

Duisburg'da iki terör şüphelisi yakalandı

Almanya'nın Duisburg kentinde iki kişi alışveriş merkezine saldırı hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

23 Aralık 2016 15:02

Almanya'nın Duisburg kentinde özel polis birliklerinin düzenlediği operasyonda iki terör şüphelisinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların Kosova kökenli 28 ve 31 yaşlarında iki erkek kardeş olduğu ifade edildi.

Operasyonla ilgili bilgi veren polis sözcüsü, soruşturmanın yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek hazırlıkların ne aşamada olduğu ve başka kişilerin de olayla bağlantılı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

Şüphelilerin Hollanda sınırında bulunan Oberhausen kentindeki bir alışveriş merkezine saldırı planladığı tahmin ediliyor. Bu nedenle özel silahlarla donanımlı polis ekipleri perşembe akşamı söz konusu alışveriş merkezinde geniş çaplı bir arama yaptı.

Aramaya sivil polislerin de katıldığı belirtildi. Ancak polis aramanın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de pazartesi akşamı Noel panayırına bir TIR'la düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Alman polisi bir yandan da Berlin saldırısının failini arıyor. Polisin geniş çaplı bir arama başlattığı ülkede Noel öncesi başta alışveriş merkezleri olmak üzere kamusal alanda güvenlik önlemleri de artırıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya DuisburgDuisburgKosovaHollandaOberhausenBerlinNoelTIRDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/BK

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