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Düğünü öncesinde hırsızlıktan yakalandı BURSA (A.A)

29 Eylül 2011 18:11

-Düğünü öncesinde hırsızlıktan yakalandı BURSA (A.A) - 29.09.2011 - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3'ü aynı aileden 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin 20 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı bildirildi. Işıklar ve Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hırsızlık olaylarının artması üzerine, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Araştırmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, 15 evden ziynet eşyası ve televizyon çaldıkları iddia edilen, çete lideri olduğu öne sürülen Harun E. (23), babası Kemal E. (58), ağabeyi Halil E. (40), Ramazan B. (23) ve Ercan K. (25) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan zanlılar, ''Örgütlü olarak hırsızlık yapmak'' suçundan adliyeye sevk edildi. Çete lideri olduğu iddia edilen Harun E'nin 20 gün sonra evleneceği öğrenildi.

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