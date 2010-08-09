-DÜĞÜNÜ KANA BULAYAN DAMAT TUTUKLANDI GAZİANTEP (A.A) - 09.08.2010 - Gaziantep'te bir düğünde, Kalaşnikof otomatik tüfekle havaya ateş ederken, babası ve iki halasının ölümüne, 8 akrabasının da yaralanmasına neden olan damat tutuklandı, kardeşi ise serbest bırakıldı. Şehitkamil ilçesine bağlı Akçagöze köyünde, gelin arabasıyla düğün merasiminin yapıldığı yere gelirken, yakınları tarafından kendisine verilen Kalaşnikof marka otomatik tüfekle sevinçten havaya ateş ederken, kontrolü kaybedip babası ve iki halasının ölümüne sebep olduğu öne sürülen damat Tevfik Altun ve kardeşi Turgay Altun, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguların ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Tevfik Altun tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kardeşi Turgay Altun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tevfik Altun, 3 kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. -OLAY- Dün evlenecek olan Tevfik Altun'un, kendisine ateş etmesi için verilen kalaşnikof marka otomatik tüfekle kalabalığın üzerine ateş etmesi sonucunda 4'ü ağır, 11 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan, Arif Altun, Yasemin Köseoğlu, Sezer Altun, Büşra Altun ve Emine Altun, düğün yerindeki araçlarla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne, Münire Köseoğlu, Kübra Bulut, İsminur Çıplak ve Halime Çıplak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Altun ile Güllü Altun da Özel Primer Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan, damadın babası Arif Altun ve halaları Yasemin Köseoğlu ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Münire Köseoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaydan sonra, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın zanlısı damat Tevfik Altun, kardeşi ve suç aleti tüfeğin sahibi olduğu iddia edilen 3 kişiyi gözaltına almıştı.