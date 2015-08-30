Düğünlerde altın, yerini para ve ev eşyasına bıraktı

Bahar aylarıyla birlikte birçok sektörün gelir kaynaklarında önemli bir paya sahip olan düğün sezonu biterken, Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerde hediye olarak takı yerine para ya da ev eşyası tercih edilmeye başlandığını söyledi.

Başman, altın fiyatlarının bu yıl dalgalı seyir izlediğini ve son birkaç haftada adeta zirve yaptığını söyledi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, iç ve dış piyasalarda yaşananlar ile Türkiye'de uzun süren siyasi belirsizliğin dolar ve altında yükselişi tetiklediğini dile getiren Başman, "Özellikle hükümetin kurulamaması ve yeniden seçim kararı alınmasının ardından piyasalardaki belirsizlik, doların ve dolayısıyla altının aniden yükselmesine neden oldu. Öyle ki biz bile altının bu denli çıkacağını hesaplayamamıştık. Altın alacak vatandaşlar, bu yükseliş karşısında tercihlerini başka yönlere kaydırmaya başladı" diye konuştu.

Düğünlerde altın hediye etmenin gelenek olduğunu ancak son yıllarda bunun azalmaya başladığını savunan Başman, şunları kaydetti:

"Altın, aynı zamanda yatırım aracıdır. İnsanlarımız, düğünlerde sevdiklerine altın hediye ederek onların aile ekonomilerine az da olsa katkı sağlamak istiyorlardı ancak altın fiyatlarının yükselmesiyle bu gelenek, yerini başka tercihlere bırakmaya başladı. Şehirde yaşayanlar, düğünlerde sevdiklerine altın takmak yerine para ya da ev eşyası almayı tercih etmeye başladı. Altın alanlar da 14 ayar ya da gramı düşük olanları tercih ediyor. Kırsal kesimde ise hala bu geleneği sürdürenler çoğunlukta ancak onlar da bütçelerine göre altın alabiliyor.

Gurbetçi ümidi boşa çıktı



Kuyumcuların, yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günleri, düğün dönemlerini ve yurtdışında yaşayan vatandaşların tatil için Türkiye'ye gelmesini dört gözle beklediğini belirten Başman, "Özel günler ve düğünlerin yoğun yapıldığı dönemlerde eskisi gibi piyasanın canlanmadığını gördük. Umutla beklediğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdan da istediğimizi bulamadık. Eskiden çocuklarını sünnet ettirmek ya da evlendirmek isteyen gurbetçiler, bunu Türkiye'ye geldiklerinde yapar ve hatırı sayılır miktarda altın alırdı ancak son zamanlarda düğünleri, yaşadıkları ülkelerde yapmaya başladılar. Ülkemize ise tatil amaçlı geliyorlar. Yani gurbetçi ümidimizi de giderek kaybediyoruz" şeklinde konuştu.



Kuyumcu Ali Konak da düğünlerin yoğunlaştığı dönemde istedikleri satışı yapamadıklarını dile getirerek, "Bu yıl seçim, Ramazan Bayramı derken düğün sezonu sönük geçti. Altının yükselmesiyle insanlar alternatiflere yöneliyor ya da gramı, işçiliği az ürünleri tercih ediyor. Kilogramla altın sattığımız dönemler yerini birkaç gramla dükkanı kapattığımız döneme bıraktı" dedi.