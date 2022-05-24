Düğünlerde altın yerine BES takılacak

285 milyar TL büyüklüğe ulaşan Bireysel Emeklilik Sigortası'nda (BES) hediye kartı sistemi başlıyor. Artık düğün ve özel günlerde altın yerine BES takılabilecek.

Sabah gazetesinin haberine göre Türkiye Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy özel günlerde altın gibi BES hediye edilmesi konusunda çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Ersoy, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Kişiler hediye olarak yakınlarına özel günlerinde altın gibi geleneksel hediyeler vermek yerine bireysel emeklilik hesaplarına ek katkı payı hediye etmek istiyorlar. Bu talebi karşılamak için 'BES Hediye Kartı' veya 'Hediye Sertifikası' çalışmalarına başladık. Ayrıca, BES'te hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir takım tedbirler alarak, bu amaca hizmet edecek çalışmalarımızı duyuracağız."

Yeni sistemle ilgili bilgi veren Ersoy, "Vatandaşımızın düğün ve doğum günü gibi özel günlerde taktığı altınların yerine BES fonlarına para göndermesini ve katkı yapmasını sağlayan bir sistem olacak. QR kod okutularak para gönderilebilecek. Çalışmayı bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Gönderilen paraya da yüzde 30 devlet katkısı olacak. BES'teki üst limitler dahilinde para gönderimi yapılabilecek" dedi.